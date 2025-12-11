Белобрадова: Борисов отдавна виждаше накъде отиват нещата

Днес премиерът Росен Желязков депозира оставката на кабинета. В предаването "Денят ON AIR” депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова коментира актуалната тема от деня.

Тя сподели, че бюджетът е абсурден с огромна катастрофална разходна част. “Изпълнени сме с благодарност за хората, които излязоха и се присъединиха към протеста. Напред трябва да се работи, защото всички очакват от нас отговорен избор”, каза още Белобрадова.

Има ли виновен за политическия хаос?

Според нея цялата отговорност за сегашното състояние на политическия ни живот носят ГЕРБ, ИТН, БСП, предвождани от "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски.

"Това са хората, които носят отговорност как и защо стигнахме дотук. Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата и опитваше от клетката на Пеевски да обясни. Накрая трябваше да избира между два варианта - да бъде пленник на Пеевски и да му се случи по-лошото. Не очаквам нищо от колегите от ИТН и БСП - те се изпразниха от съдържание. Очаквах повече от колегите от ГЕРБ", обясни Белобрадова за Bulgaria ON AIR.

"Надявах се колеги с 12-17 години в парламента да разберат, че влачат не просто проектите си, а и хората в България към пропастта. Първо трябват честни и прозрачни избори, на които ще се постараем да има толкова наблюдатели, че да осигурим честни избори. Ние идваме, за да свършим работа. Кой е готов да я свърши - ще видим. Хората вече достатъчно ни познават с всичките ни грешки и интегритет. Нямам страх от никакъв бъдещ проект", каза още Белобрадова.

Защо е важно да се гласува?

По думите ѝ има въпрос как ще работи съдебната система и как ще се осигури независимост на институциите - не може да има друг въпрос.

"Гласуването е огромен инструмент за намаляване възможността за платен вот. Така наречените "Gen Z" имат голям процент на гласуване. При тях е и най-големият процент на "Не подкрепям никого". Много е важно да се гласува. Подкрепям и опцията "Не подкрепям никого". Идеята на демокрацията е да не ни харесват или да харесват когото искат, но да гласуват", убедена е Белобрадова.

