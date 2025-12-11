Проблемите пред сигурността на Европа са по-дълбоки от позицията на Тръмп

Европа, блокирана между Съединените щати и Русия, е изправена пред второто си, епохално събитие през последните няколко години.

Първото беше пълномащабното руско нахлуване в Украйна, първата голяма сухопътна война на европейския континент след Втората световна война. Второто е изоставянето на Съединените щати от ангажимента им към сигурността на континента, заявиха европейски служители и експерти.

Те твърдят, че основната цел на президента Тръмп не е мирът в Украйна, а сближаването с Русия, която активно се опитва да подкопае НАТО и Европейския съюз, което би застрашило сигурността на Европа, пише NYT.

И макар пренебрежителното отношение на Тръмп към това, което той нарече „разпадаща се“ Европа, да привлече много внимание, това е само част от проблема, пред който са изправени европейските лидери. Те също така се сблъскват с предизвикателства, които включват бюджетен дефицит, влошаващо се обществено мнение и крайната десница, докато се опитват да запазят сигурността си и да помогнат на Киев.

„За първи път от края на Втората световна война Америка не е на наша страна по въпроса за войната и мира в Европа“, каза Норберт Рьотген, висш законодател в консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц на Германия. „Тя застана на страната на агресора срещу интересите на атакуваната страна, Украйна, и срещу европейските интереси за сигурност като цяло. Тя иска да посредничи между НАТО и Русия, което означава, че САЩ вече не се определят като водещ член на НАТО и определят Европа като стратегическа цел.“

Бъдещето на Украйна е в основата на дебата.

Тръмп настоява за уреждане на войната предимно по руски условия, а европейците виждат Украйна като ключова за собствената си сигурност и насърчават Киев да се бори за по-добра сделка.

Европейските лидери, които се срещнаха отново тази седмица с президента на Украйна Володимир Зеленски, са облекчени, че засега президентът на Русия Владимир В. Путин не желае да осребри своите чипове и продължава да се съпротивлява на усилията на Тръмп да прекрати боевете. Това означава, че Украйна ще трябва да продължи войната с европейската подкрепа.

Предвид залозите, Европа има много да направи, за да бъде надежден контрапункт. Както каза един уморен европейски служител, възмущението е приятно, но не е политика.

Командирите на НАТО смятат 2029 г. за краен срок за разработване на надеждно конвенционално възпиране срещу Русия, но се притесняват, че Москва може да изпита сплотеността на алианса преди това.

Така че европейските лидери трябва бързо да намерят пари за подкрепа на Украйна и едновременно с това да изградят собствена отбрана, замествайки ключови американски военни технологии, когато националните бюджети са ограничени, а дълговете - високи.

Те разбират, че трябва да убедят европейските избиратели, че защитата на Украйна си струва цената и че отблъскването на милитаризирана, империалистическа Русия изисква повече военни разходи и по-големи армии, включително нови форми на наборна военна служба.

И те трябва да направят повече, за да се справят с предизвикателството на популистките, националистически крайнодесни партии, които администрацията на Тръмп, в новата си стратегия за национална сигурност, изрично заявява, че ще подкрепя в Европа.

Силно идеологическият документ обвинява водещите европейски правителства в подкопаване на демокрацията и приканване към „цивилизационно заличаване“. Стратегията сигнализира за решимостта на администрацията да „култивира съпротива“ в Европа, като работи със своите политически сродни души по целия континент, от френската партия „Национален обединение“ и „Реформа на Обединеното кралство“ до „Алтернатива за Германия“.

Собственото раздразнение на Тръмп от европейците беше изразено директно в широко разпространено интервю за Politico, публикувано във вторник, в което той нарече някои лидери „наистина глупави“ и заяви, че поради имиграцията „много от тези страни вече няма да бъдат жизнеспособни държави“.

Ключов момент в борбата с Вашингтон за Украйна и европейската сигурност предстои следващата седмица на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз (ЕС) в края на годината. Там те трябва да решат как да осигурят приблизително 200 милиарда долара, необходими за финансиране на Украйна през следващите две години, и да я задържат в борбата.

Използването на приблизително 210 милиарда евро (245 милиарда долара) замразени руски активи в Европа е сложно. Повечето от тях се държат в белгийска компания, а белгийското правителство, изправено пред руски заплахи, не е склонно да рискува тези активи. Американските власти насърчиха Белгия да се съпротивлява, защото Вашингтон вижда връщането на руските активи като част от предложеното от него украинско споразумение. А министрите на финансите и Европейската централна банка изразиха опасения, че доверието в Европа и самото евро като сигурно хранилище може да бъде застрашено.

Ако активите не могат да бъдат използвани, големите европейски държави, включително Великобритания, ще трябва да се изправят пред перспективата да се обединят извън блока, за да създадат заем, достатъчен за финансиране на Украйна. Това е скъпа и политически напрегната възможност.

Колкото и европейците да обещават да подкрепят Украйна, те нямат собствена стратегия за прекратяване на войната без по-голям американски икономически натиск върху Русия, който Тръмп не е склонен да предостави.

Още по-важно, казват европейските служители, е качеството на всички гаранции за сигурност, които Украйна би получила при какъвто и да е договорен резултат. Надеждната гаранция за сигурност е най-добрият стимул за Украйна да се съгласи да се откаже от част от територията си, но досега, казват тези служители, Съединените щати отказват да се ангажират с каквито и да е подробности за такава или за подкрепа на европейски сили, които биха могли да се опитат да я наложат.

И Путин многократно отхвърля присъствието на сили от страните от НАТО в Украйна,

дори след постигането на споразумение, което прави плановете на „коалицията на желаещите“ да изглеждат кухи.

Европейските лидери се надяват да забавят натиска на Тръмп върху Зеленски, като предложат среща на украинци, европейци и американци, за да се изготви съвместно мирно предложение, което да се представи на Русия. Зеленски заяви пред репортери, че Украйна вероятно ще изпрати своя мирен план на Съединените щати в сряда.

Висши служители на НАТО се стремят да бъдат успокояващи. Докато администрацията на Тръмп обяви изтеглянето на 3000 американски войници от Румъния, 79 000 все още са в Европа - общо повече от цялата британска армия. Но те също така признават, че европейците не могат лесно да заменят ключови американски военни способности, като сателитно разузнаване, противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и командване и контрол. И със сигурност не могат да го направят до 2029 г., която европейските военни считат за краен срок за възпиране на закалена в битки Русия в Украйна.

Европа трябва да се подготви да води война сама, защото Тръмп може да реши да не я подкрепи, заяви висш европейски служител, пожелал анонимност.