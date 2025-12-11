Ивелин Михайлов: Хората не искат повече да се продължава така

Хората не искат повече да се продължава по този начин, заяви председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов на влизане в парламента.

Според него, след вчерашния протест би трябвало да има промяна в позициите на партиите.

"След такъв масов протест би било хубаво да се замислят какво искат хората, защото протестът не беше само в София, а в цялата страна", допълни Михайлов, цитиран от БТА.

По думите му ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира, защото "хората не искат повече да се продължава по този начин".

Ивелин Михайлов обяви още, че очаква и създаването на нова партия, ако се стигне до нови избори, което пък би довело до разместване на политическите партии в Народното събрание.

Както е известно, в 13:30 часа днес парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Вотът беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".