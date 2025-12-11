Държавата има нужда от избори, категоричен е Емануил Йорданов

Държавата има нужда от избори, нищо друго, заяви пред БНР бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.

Той похвали полицията за действията ѝ на снощния протест срещу правителството и определи организацията като по-добра от предишния път.

Попитан за евентуалното използнване на водни оръдия при ескалация на напрежението, той посочи, че такива могат да се използват при масови безредици. “Няма друг случай, в който да е оправдано”, подчерта Йорданов и изказа мнение, че в случая те са имали повече психологическа насоченост.

Относно днешния вот на недоверие към кабинета Емануил Йорданов смята, че единственото съмнение дали ще подкрепи правителството е в ИТН заради недостатъчно изразените им позиции. Останалите от мнозинството ще подкрепят правителството, категоричен е той.

"Ако ИТН имат инстинкт за самосъхранение, те биха могли да гласуват "за" вота на недоверие. Но ми се струва, че по-вероятно е отново да се опитат да съхранят правителството, което на фона на протестите изглежда абсолютно невъзможно. Ако някой има поне грам мисъл в главата си, е хубаво да помислят как да направят крачка назад", подчерта бившият вътрешен министър.

Ако някой мисли, че протестите ще престанат, дълбоко се е излъгал, категоричен бе той.

"Хората вече са преминали прага на търпението си - това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски".

За евентуални предсрочни избори той подчерта, че няма да се намери политическа сила, която да получи над 50% от гласовете и да управлява сама. Според него още днес трябва да започне мисленето по темата кой с кого ще управлява и при какви условия.

Трудна ще е тази коалиция и тя няма да се хареса на много хора, но трябва да е с ясни и детайлни споразумения за коалиционно управление, категоричен бе той.

Йорданов коментира и въпроса за бъдеща президентска партия: "В течение на годините сме виждали какво се случва, когато бивш президент се опитва да намери място в активната политика. Днес условията са различни, но помислете за начина, по който Радев може да създаде екип. Хубаво е, когато правиш нова партия, да събереш около себе си хора, които носят доверие и които могат да осъществят комуникацията с избирателите. Такива хора около президента в този момент не виждам", подчерта Йорданов.