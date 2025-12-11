Ерика Кърк: Дъщеря ни няма търпение да отиде в рая, за да види баща си

Вдовицата на Чарли Кърк, Ерика Кърк, разказва как дъщеря ѝ преживява смъртта на баща си. 37-годишната Ерика се появи в токшоуто "Hannity" на Шон Ханити по Fox News и беше попитана дали вярата в рая е донесла утеха на семейството ѝ през месеците след като съпругът ѝ, крайнодесният коментатор Чарли, беше убит.

"Да. Дъщеря ми често говорим за това вечерно време. Тя ме пита: "Какво мислиш, че татко прави днес в рая?" И я карам да ми разкаже какво си представя", казва тя.

След това тя обяснява как е обяснила смъртта на Чарли на 3-годишната им дъщеря. Ерика и покойният ѝ съпруг имат и едногодишен син.

"Стигнахме до разбирането - и се опитах да ѝ го обясня спокойно - че татко е все още с нас, просто е на друго място и ни строи дом в рая. Казвала съм го и преди, но веднъж тя ми каза: "Нямам търпение да отида там." А аз ѝ отвърнах: "И аз, скъпа", споделя тя.

Чарли почина на 10 септември, след като беше прострелян по време на събитие в Държавния университет на Юта Вали. Крайно десният коментатор, който създаде консервативната организация Turning Point USA, участвал в своята емблематична маса "Prove Me Wrong" по време на първата спирка от "American Comeback Tour", когато се случил инцидентът.

Макар че първоначално властите не задържаха заподозрян, на 11 септември те арестуваха 22-годишния Тайлър Робинсън след мащабно издирване.

Сега Робинсън е обвинен по няколко точки, включително утежнено убийство. През септември окръжният прокурор на Юта, Джеф Грей, съобщи на пресконференция, че обвинението ще търси смъртна присъда. Тайлър още не е подал официален отговор, а следващото съдебно заседание е насрочено за януари.

През същия месец Ерика получи заповед за защита, която забраняваше на Робинсън да се опитва да осъществява контакт с нея.

А през ноември вдовицата сподели в разговор с Мегин Кели в SiriusXM в "The Megyn Kelly Channel", че се е молела да е бременна с третото им дете след убийството на съпруга ѝ.

"Искахме да имаме 4 деца. И се молех на Бог да съм бременна, когато го убиха. Казвах си: "Боже, това би било най-големият дар сред цялата тази трагедия", разказа тя, цитирана от People.