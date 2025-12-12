Василев: Искам да погледна в очите хората от площадите и да поискам от тях пълен мандат

Най-големият проблем на България е начинът, по който тя се управлява в момента: със задкулисни договорки, с хора, които изпълняват нареждания и не спазват закона. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в предаването "Панорама".

"Следващата голяма стъпка, която трябва да се направи, е провеждането на честни избори. За кого ще гласуват хората, си е тяхна работа. Имат глави на раменете си и всеки ще направи своя избор. Изборите трябва да са честни", подчерта той.

Асен Василев заяви, че реформите се осъществяват трудно, когато на определена партия се наложи да влезе в коалиция с други партии. Според него, коалирането по-скоро възпира положителната промяна в държавата.

"Затова искам да погледна в очите хората от площадите и да поискам от тях пълен мандат. Пълно мнозинство. Това е абсолютно реалистично и се случи през 1997 г. От 60 депутата станаха 134 за СДС при протести, които бяха от горе-долу същия мащаб. За да има истински реформи, е необходима ясна политическа воля и не трябва да има компромиси по пътя", заяви той.

Твърдо сме заявили, че вярваме, че България трябва да се движи към Европа и всякакви пътища, които водят на изток, към БРИКС или някакви средни модели не са възможни. Това би било като да движиш колата едновременно в две различни посоки. В такъв случай няма как автомобилът да тръгне напред", коментира председателят на ПП.

"Няколко са задачите, които този парламент все още може да свърши. Една от тях е да започне да отнема привилегиите на властта. Двама депутати се ползват с 24-часова охрана. Това са по 7 човека на смяна минимум. За това плащаме финансовия еквивалент на две детски градини годишно", каза още Василев.