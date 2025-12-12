Бунтът на Gen Z: Протестът стана популярен като да пиеш матча вместо кафе

Недоволството на хората даде резултат и правителството падна, но очаква ли се хаос, както лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди?

"Да ходиш на протести стана популярно като да пиеш матча вместо кафе. Gen Z осъзнават какво всъщност им се случва. Истината е, че през 1997 г. аз бях в гимназиална възраст, когато ние протестирахме – бяхме абсолютно същите", коментира PR експертът Пепи Димитрова в студиото на "България сутрин".

Ролята на новото поколение, по думите на Димитрова, е типична за младостта им - искат промяна, вярват и не се страхуват. Димитрова обаче посочи, че именно обединението им с по-зрели хора от средната класа е дало реалната сила на протестите – хора, които "знаят какво имат да губят".

Психологът Михаил Михайлов допълни, че протестът е бил погрешно представян като изцяло "младежки". "Все по-натрапчиво чувам наратива, че протестът е на младите. Протестиращите бяха доста равномерно разпределени. Явно протестът има нужда от идентичност, от лице и младите се набелязват да носят тази отговорност”.

Михайлов говори и за "морален дистрес" в средната класа – хора, които плащат данъци, участват активно в обществото и имат усещането, че корупцията и безнаказаността ги наказват. Под привидната апатия кабинетът е натрупвал гняв, чакал е искра.

"Хубавото е, че въвличайки ги повече в обществения живот, те ще научат какво искат, но трябва да внимаваме да не се разочароват твърде бързо, защото това е напълно възможно", каза още Михайлов пред Bulgaria ON AIR.

Поредни предсрочни избори

PR експертът Пепи Димитрова смята, че мобилизацията им е реална. Въпросът е какво ще им предложат политиците.

"Аз мисля, че те ще излязат да гласуват и големият въпрос ще остане какво ще им бъде предложено. На площада видяхме за първи път и нещо друго – две групи. Едната бяха хората, които получават блага от бюджета, а другите – тези, които влагат в бюджета. Какво ги обедини? Усещането за липса на справедливост", обясни Димитрова.

Според Михайлов изборите често се водят от емоции, а не от моралния компас, макар той да е необходим. Той предупреди, че политическите сили ще се опитат активно да насочват обществените настроения след протеста.

Експертите са категорични - хаосът не е неизбежен, но е възможен, ако политиците продължат да използват заплахата за хаос като инструмент.

Гледайте видеото с целия разговор.