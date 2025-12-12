Изборният кодекс е променян 27 пъти, ще има ли криза в машинното гласуване?

Политическата рулетка се завърта и на ход е президентът Румен Радев, който ще предложи на три политически партии да съставят мнозинство.

“Някои вероятно ще отидат с празна папка, едва ли всички ще използват седемте дни, които имат по закон”, на мнение е експертът по изборно законодателство Румяна Дечева и добави, че през януари ще вървим към служебно правителство. Тогава започва и да тече срок от два месеца до провеждането на нови парламентарни избори.

Машинното гласуване

"Беше взето решение от народни представители, налагайки волята си над всички останали, без съгласуване с всички сектори на обществото и технологично, за да решат сега ли е времето. Едно решение може да се вземе, но да се отложи за следващи избори", каза Дечева в предаването “България сутрин”.

Експертът припомни, че все още няма яснота къде са изчезналите чували с бюлетини от последните избори. "Не могат да съберат всички чували от вота, още не знаем след решението на КС онези чували намериха ли се. Как може ценни документи да не се знае къде са?", добави тя.

Пред Bulgaria ON AIR Дечева изтъкна, че български експерти помагат на други държави да направят изборния процес прозрачен, но капацитетът не се използва пълноценно у нас.

Промени в Изборния кодекс

Румяна Дечева е категорична, че промяната в последния момент никога не води до повече доверие, а по-скоро обратно. Експертът припомни, че до момента в ИК има 27 промени, а само 11 от тях са били поради новия бюджет.

“Останалите 16 пъти са същностни промени, което е недопустимо. Това не съществува в Африка, Америка, Азия или където и да е било", обясни Дечева.

Тя е на мнение, че членовете на Секционните избирателни комисии са изключително почтени и достойни, но някъде са неподготвени, а "някъде отиват да произвеждат изборите със задачата на кого колко гласа му трябват".

Защо не се използват личните карти с биометрия?

"Имаме лични карти с биометрия, никой не пожела да се използва биометрията за гласуване. Сега само се гледа дали личната карта е издадена от МВР, но как се проверява дали това съм аз", попита експертът по изборно законодателство.

Предстои ЦИК да каже дали машините, с които разполагаме от предишните избори, са годни за провеждане на извънредни парламентарни избори.

