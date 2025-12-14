IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добри са условията за туризъм в планините

Това съобщиха от Планинската спасителна служба

14.12.2025 | 09:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е слънчево, топло, със слаб вятър. В района на Стара планина и Пампорово в Родопите температурите са 2-3 градуса.

Където има сняг, над 1700-1800 метра надморска височина, е заледено, защото през деня става топло, снегът омеква, през нощта стяга и се заледява, обясниха от ПСС. 

Вчера официално Банско даде старт на зимния сезон 2025/2026 г., а събитието по традиция привлече ски легенди в планинския ни курорт. Тази година по пистите под Тодорка се спускаха Джорджо Рока и Марк Жирардели, които се изправиха един срещу друг със свои отбори в играта „Влез в отбора на шампиона“, а след това двамата, заедно с децата от ски клуб „Юлен“, поставиха началото на сезона.

