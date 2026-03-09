До две-три седмици ще се усети поскъпването на петрола заради конфликта в Близкия изток

Поскъпването на петрола зависи от това колко ще продължи конфликтът и блокирането на протока. Ръстовете са предимно от геополитическия риск, който съществува. Това обясни пред bTV Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.

Цената на петрола може да достигне дори 200 долара за барел, ако военният конфликт в Близкия изток се задълбочи и блокадата на корабите в Персийския залив продължи.

По думите му основният проблем с доставчиците е това, че няма как корабите да напуснат района – застрашава се екипажът, няма кой застраховател да поеме този риск.

„На пазара на дребно има достатъчно голяма конкуренция, за да се гарантира, че няма спекула. На цената на едро обаче няма никаква конкуренция – там е само рафинерията в Бургас“, уточни експертът.

Според Николов обещанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за ескорт на танкерите и по-специални условия за доставчиците все още не са започнали да се прилагат, поради което пазарът не усеща ефект от тях.

„Няма опасност за българските достави на суров петрол, защото над 80% се доставят от Казахстан. Ценовата индексация обаче се базира върху индекса на борсата, оттам идва основното увеличение“, заяви Николов.

Експертът посочи, че на пазара на дребно има достатъчно конкуренция и към момента няма основания да се говори за спекула.

"Имало е епизодични ситуации - например паниката около началото на войната в Украйна, когато хората започнаха да се презапасяват. Сега подобна ситуация не се наблюдава", каза Николов.

По думите му възможностите на държавата да повлияе на цените са ограничени. "Договорите за доставка са фиксирани и трудно могат да се променят. Теоретично може да се търси временно намаляване на някои данъци или ДДС, но това създава грешни стимули - когато има ограничено предлагане, намаляването на цената стимулира още по-голямо търсене", обясни експертът.

Той смята, че по-разумна политика е насърчаването на споделено пътуване и използването на обществен транспорт, което може да намали разходите на домакинствата.

Ако поскъпването на горивата се задържи, ефектът върху цените на стоките може да се усети до 2-3 седмици, прогнозира Николов. Най-силно ще бъдат засегнати логистиката, транспортът и куриерските услуги, както и доставките на храни до големите търговски вериги. Въпреки това той не очаква сериозен инфлационен шок.

"Логистиката е сравнително малък компонент от цената на повечето стоки, така че увеличението няма да бъде драматично за потребителите", каза експертът.

Най-сериозно влияние от скъпата енергия биха усетили индустриите, които използват големи количества природен газ, като производството на торове и химическата индустрия.

На въпрос кога да очакваме ръст на инфлацията, той уточни: „„Топлофикация“ зависи много от ръста на цената на природния газ, но пък отоплителният сезон е към своя край. По отношение на горивата, там ще бъде основният шок, но не очаквам голяма инфлация. До две-три седмици би трябвало да се усети леко повишение на цените от случващото се“, поясни експертът.