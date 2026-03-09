IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски праща украински експерти по дронове в Близкия изток

Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за ПВО

09.03.2026 | 08:15 ч.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че украински експерти ще пристигнат в Близкия изток идната седмица, за да предоставят своя опит в борбата срещу иранските дронове, предаде Франс прес.

"Мисля, че следващата седмица, когато експертите пристигнат на място, те ще проучат ситуацията и ще помогнат, защото идват с капацитет да помогнат", каза Зеленски на пресконференция.

Той подчерта, че това е "възможност и за двете страни", тъй като Киев се надява да получи в замяна ракети за американските си системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са жизненоважни за Украйна в борбата срещу руските ракети, отбелязва АФП. /БТА

