Седмичен любовен хороскоп за 9 - 15 март

Тази седмица каним смелостта, честността и по-дълбоката близост, разбира се, без да губим самоуважението си. Планетата на романтиката и любовта Венера ще бъде в секстил с Плутон и любовта идва с истинска дълбочина, помагайки ни да се свържем чрез истина, обич и малки действия, които показват, че имаме предвид това, което казваме. Можем да се отворим за миналото си, да разкрием нарастващо безпокойство или да споделим желанията си. Доверието расте с малко търпение.

Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 9 – 15 март.

Овен

Вашият чар привлича погледите, докато личните емоции изискват тиха грижа и смело споделяне. Във вторник Венера е в секстил с Плутон, носейки блясък във вашия 1-ви дом на идентичността, а приятелите ви забелязват. Флиртувайте с някого или позволете на приятели да ви запознаят с някого. Бъдете отворени, Овни.

Докато блестите, давайте си почивка и забележете как добротата към сърцето ви стабилизира вибрациите. В неделя Меркурий се „съединява“ с Марс, подхранвайки смелото изразяване на мислите. Ако е необходимо, едно признание може да проясни атмосферата. Говорете тихо, избягвайте обвиненията и питайте за това, което би ви помогнало да се чувствате в безопасност. Игривите влюбвания се задълбочават тази седмица. Насладете се на спокойните вибрации, докато можете.

Телец

Личният ви копнеж се разпалва, но любовният ви живот изисква ясни действия и стабилна вяра. Венера е в секстил с Плутон. Скритите чувства намират безопасен отдушник. Засега мълчете за влюбеността си или покажете любов зад кулисите, като планирате нещо с партньора си.

Почивайте повече, мечтайте и забележете как грижата за собствения ви комфорт, успокоява нервите ви. В неделя Меркурий се съединява с Марс, а времето с приятели зарежда любовния ви живот с енергия, така че отговорите, които търсите в любовта, трябва да идват бързо.

Близнаци

Скъпи Близнаци, звездите ви съветват да внимавате за искри на неочаквани места и да ги посрещате с яснота и смелост. Във вторник Венера е в секстил с Плутон, помагайки на социалния ви живот да подхранва чувството ви за романтика. Идеите водят до химия. Може да срещнете някого на семинар или да обмените съобщения за книги или пък да пътувате с някой интересен човек. Забележете как любопитството държи сърцето ви отворено. В неделя Меркурий се съединява с Марс.

Видимостта е от голямо значение и може да се стигне до решение относно етикети, граници или планове. Уверете се, че действията ви съответстват на думите ви. Последователността изгражда безопасност. Ако сте във връзка, любимият ви човек ще има нужда от подкрепата ви за своите мечти. Осигурете си време само за вас двамата, ще ви се отрази добре.

