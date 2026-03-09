Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Лидерът на БСП Крум Зарков призова магистрати и политици, които са обект на натиск или заплахи с компромати, да излязат публично и да говорят. В ефира на „Здравей, България“ той заяви, че именно публичността е единственият начин подобни практики да бъдат прекратени.

По думите му, ако съществуват компромати срещу дадени представители на съдебната власт или политиката, те рано или късно ще станат публични. „Тези, които са заплашвани, трябва да знаят, че ако има нещо за тях, то така или иначе ще излезе. Единственото средство за защита е публичността“, подчерта Зарков.

Той коментира и предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, като заяви, че от БСП имат резерви към служебния кабинет, но смятат, че действията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов трябва да бъдат подкрепени.

Зарков посочи, че българското общество вече е „разбило“ особения имунитет, зад който дълго време са се криели политиците. Според него общественото мнение остава най-силният коректив на властта.

Лидерът на социалистите отправи и призив към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да даде публични обяснения. По думите му Сарафов е човекът, който знае най-много за случващото се в системата. „Той трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин“, заяви Зарков, като добави, че се опасява Сарафов да не се е превърнал в „заложник“ в кабинета на главния прокурор.Според него поведението на Сарафов е трудно обяснимо, тъй като като опитен юрист би трябвало да е наясно, когато се нарушава законът. Зарков апелира към всички магистрати да говорят открито, особено когато имат информация за нередности.

По думите му проблемът е системен и е свързан със завладяване на прокуратурата. „Когато кадровите решения се вземат по този начин и се работи по този начин, нито един българин не може да бъде сигурен, че даден случай ще бъде разследван“, заяви той.

Коментарът на Зарков идва след интервюто в "На Фокус" с временно отстранения български прокурор Теодора Георгиева, която заяви, че в прокуратурата съществува институционален проблем, свързан с назначения на високи позиции. Тя съобщи, че е подала сигнал до министъра на правосъдието за възможни престъпления по служба, които според нея са извършени от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Георгиева подчерта, че спазва презумпцията за невиновност и че твърденията ѝ подлежат на доказване. Прокурорът посочи още, че престъпленията, за които сигнализира, са извършени спрямо нея, поради което говори открито и с имена. Тя даде и конкретика по повод изтеклите записи от нейна среща през 2020 г. с Петьо Петров, известен като предполагаем лидер на мрежата за влияние в правосъдието „Осемте джуджета“.

По отношение на предстоящите парламентарни избори Зарков заяви, че БСП ще влезе в новия парламент и подчерта, че партията се е разграничила от проекта „БСП – Ново начало“. По думите му социалистите ще работят това политическо формирование да не се повтаря повече.

Той коментира и отношенията с президента Румен Радев, като отбеляза, че позицията на БСП е ясна, тъй като партията е подкрепила избирането му за президент. „Предстои обаче да видим какво е неговото отношение към социалистите“, добави Зарков. Според него президентът Илияна Йотова в момента е най-авторитетният социалист в държавата.