Двама души са загинали през последното денонощие

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 16.

В София са регистрирани 25 леки произшествия без загинали и ранени.

От началото на месеца при 212 катастрофи са загинали 23-ма души и са пострадали 260. От началото на годината 437 души са загинали, а 7908 са пострадали при общо 6355 пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат десетима загинали участници в движението по-малко, пише БТА.