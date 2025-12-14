IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Двама души са загинали през последното денонощие

Други 17 са пострадали при катастрофи

14.12.2025 | 11:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 16.

В София са регистрирани 25 леки произшествия без загинали и ранени.

От началото на месеца при 212 катастрофи са загинали 23-ма души и са пострадали 260. От началото на годината 437 души са загинали, а 7908 са пострадали при общо 6355 пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат десетима загинали участници в движението по-малко, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофи загинали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem