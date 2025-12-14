Божанов: Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент

"Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент, ако нямаме необходимото мнозинство, за да формираме правителство." Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

В това НС не са възможни други мнозинства за правителство, каза още той.

"Управляващите счупиха цялото доверие в обществото. Това се видя на улицата. Решението е избори".

По-правилното е, когато няма мнозинство около правителство, да бъде приет удължителен бюджет, посочи Божанов.

"И да се отиде на избори, където ново правителство, с нова политика по отношение на бюджета, да предложи редовен. Миналата година бяхме в същата ситуация. Бюджет беше приет през март. Не мисля, че може да проектираме криза върху това, че няма да имаме бюджет. Ще влезем в еврозоната по този начин и това няма да бъде проблем".

Съпредседателят на "Да, България", която в момента е част от коалицията ПП-ДБ, обясни, че основната задача пред формацията му на следващите избори ще бъде да търси подкрепата на всеки български гражданин, който е бил на площадите, за да протестира.

"Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава да спре. Ние ще търсим такова мнозинство".

"Нашата цел е на изборите да бъдем първа политическа сила. Да стигнем до ситуация, в която могат да се правят реформи, но без значителни компромиси. Това изисква 121 гласа. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат", заяви Божанов.