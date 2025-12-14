Божанов: Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент

"Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент, ако нямаме необходимото мнозинство, за да формираме правителство." Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.
В това НС не са възможни други мнозинства за правителство, каза още той.
"Управляващите счупиха цялото доверие в обществото. Това се видя на улицата. Решението е избори".
По-правилното е, когато няма мнозинство около правителство, да бъде приет удължителен бюджет, посочи Божанов.
"И да се отиде на избори, където ново правителство, с нова политика по отношение на бюджета, да предложи редовен. Миналата година бяхме в същата ситуация. Бюджет беше приет през март. Не мисля, че може да проектираме криза върху това, че няма да имаме бюджет. Ще влезем в еврозоната по този начин и това няма да бъде проблем".
Съпредседателят на "Да, България", която в момента е част от коалицията ПП-ДБ, обясни, че основната задача пред формацията му на следващите избори ще бъде да търси подкрепата на всеки български гражданин, който е бил на площадите, за да протестира.
"Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава да спре. Ние ще търсим такова мнозинство".
"Нашата цел е на изборите да бъдем първа политическа сила. Да стигнем до ситуация, в която могат да се правят реформи, но без значителни компромиси. Това изисква 121 гласа. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат", заяви Божанов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.