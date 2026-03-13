Подобно на "Радиото на страшния съд", мистериозен сигнал предава съобщения край Иран ВИДЕО

Подобно на руското "Радио на Страшния съд", което стана много активно след началото на войната в Украйна, мистериозен радиосигнал започна да предава случайни числа, а после и цяло послание. Излъчването е започнало за първи път на 28 февруари, около 12 часа след като Съединените щати и Израел започнаха бомбардировките на Иран.

Почти два пъти на ден - рано сутрин и рано вечер по координирано универсално време - може да се чуе мъжки глас, говорещ на персийски, който брои серия от очевидно случайни числа. Числата се четат за различни периоди от време, последвани от пауза, в която думата tavajjoh - която се превежда като "внимание" - се произнася три пъти.

Мистерията на предаването зашеметява мнозина в световната общност на радиолюбителите, които са се опитали да разгадаят откъде идва сигнала и каква е целта му.

А пет дни по-късно стана по-интересно.

От 4 март сигналът започна да се заглушава с какофоничен писък на електронен шум, който правеше почти невъзможно да се чуят числата. Първоначалното предаване спря за известно време, след което се премести на друга късовълнова честота.

"Интересно е, защото започна да се заглушава на първоначалната честота", казва Акин Фернандес, който е широко смятан за авторитет по десетилетната кодирана радиотехнология, известна като станция с числа. "Някой не иска получателят на сигнала да чуе числата. Това е състезателна ситуация, две групи действат една срещу друга. Въпросът е кой разполага с техническите средства да заглуши станция. Съединените щати имат средствата, което означава, че това се предава от Иран. Или тогава може да е Иран, което означава, че Съединените щати са източникът на предаване. По-вероятно е това да е операция срещу Иран."

"Абсолютно неразрушим"

Независимо чий е радиосигналът и кой извършва заглушаването - има много конкуриращи се теории - мистериозното излъчване е връщане към друга епоха, преди появата на цифровото криптиране, използвано широко в приложения като WhatsApp и Signal и други места.

Предаването се нарича числова станция - инструмент от ерата на Студената война, който използва радиопредавания и стара криптология за предаване на тайни съобщения, обикновено до шпиони по целия свят.

Концепцията: Използвайки произволна поредица от числа, генерирани от някакво механично или електронно устройство или нещо по-мощно, човек може да изпрати кодирано съобщение до друг човек, притежаващ декодер, често наричан "еднократна подложка".

Всеки може да слуша предаването; късовълновите предавания пътуват на дълги разстояния, сигналите се отразяват от атмосферата. Но само човек с декодиращия ключ може да го дешифрира. Концепцията получи епизодична роля в американската шпионска драма "Американците", чието действие се развива през 80-те години на миналия век.

Кодът на числовата станция е "абсолютно неразбиваем", казва Фернандес, който преди повече от две десетилетия публикува аудио сборник от четири CD-та със стотици записи от цял ​​свят, наречен "Проектът Конет". Той се смята за Библията за ентусиастите на числовите станции.

"Числовите клавиши, които се използват, са напълно произволни. Няма математически операции, които можете да използвате върху тях, за да ги разгадаете чрез груба сила", обяснява той, цитиран от "Радио Свободна Европа". "И дори ако отговорът излезе, да речем на правилен английски, той не е непременно разбираем. Не можете да кажете нищо за произволен набор от букви или цифри по тяхната дължина, освен по тяхната дължина. Дължината на съобщението не е съдържанието на предаваната информация. Но е възможно да се заключи целта на станциите по продължителността, през която са онлайн, и шума, който предават, ако няма текстово съобщение."

Излъчването на персийски език е първата нова числова станция от години, според Priyom, блог, воден от радиоентусиасти, които са идентифицирали, каталогизирали и анализирали сигнала. Предаването е наречено V32 от британска група, наречена Enigma2000. Базираният в САЩ репортер Сет Хетена също открои сигнала в публикация в блога си на 4 март.

Групата казва, че нейните разпръснати членове са успели да триангулират произхода на предавателя на сигнала: "някъде в район, обхващащ Северна Италия, Швейцария, Западна Германия, Източна Франция, Белгия и Холандия".

Това стесни възможностите за собственика на предаването V32.

И тогава започна заглушаването.

Заглушителят

По време на Студената война предавания като тези на BBC, Deutsche Welle и Radio Free Europe/Radio Liberty, наред с други, редовно бяха заглушавани от властите на съветския блок, които искаха да обезкуражат гражданите да получават нецензурирана информация: новини за собствените им страни или, да речем, джаз и рок музика от Запада.

Заглушавате входящото предаване с дисонансен шум, нещо известно като "заглушител на мехурчета".

На 4 март, според Прийом, заглушител е започнал да излъчва шум на същата късовълнова честота като оригиналното предаване на V32, което го е направило трудно за разбиране.

Предаванията на V32 били прекъснати за кратко и след това превключени на друга близка честота, каза Прийом.

"Първоначално станцията се смятала за шпионска станция на иранския ислямски режим, но когато "заглушителят на мехурчетата "изглежда я е прекъснал, това било истинско изумление", казва Мауно Ритола, администратор на база данни в Radio Data Center, радиокомпания със седалище в Германия. "Това е точно същият вид "заглушител на мехурчета", който се използва срещу Radio Farda, VOA Farsi, късовълновото реле на Iran International TV и BBC Farsi. „Дори Radio Free Iran пострада от него една нощ.“

Що се отнася до източника на предаването, световната радио общност има противоречиви теории; мнозина изглежда се фокусират върху Съединените щати като създател, потенциално изпращайки кодирани съобщения до агенти в Иран.

Други теории се фокусират върху Израел или дори Турция, която не участва в американско-израелската кампания, но е отдавна установен регионален съперник на Техеран.

Или, според блогърите от Priyom, това може да е психологическа операция: "доста видима, едночестотна станция, стартираща от нищото за предаване в праймтайма в първия ден на войната, с относително малко функции за надеждност, за да се гарантира, че получателите действително могат да копират съобщенията в тяхната цялост и без грешки".

ЦРУ не отговори веднага на имейл запитване от RFE/RL знае ли нещо за станцията.

Допълнително замъгляване на водите: ABC News на 9 март съобщи, че правителството на САЩ е изпратило предупреждение до правоохранителните органи относно "прихванати криптирани комуникации".

В доклада не се уточнява какво точно е било предаването, нито дали е сигнал на цифрова станция.

"Въпреки че точното съдържание на тези предавания не може да бъде определено в момента, внезапната поява на нова станция с характеристики на международно препредаване изисква повишена ситуационна осведоменост", цитира ABC предупреждението.