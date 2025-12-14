IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: Няма пострадали сънародници при стрелбата в Австралия

Българското посолство в Камбера е в контакт с местните власти

14.12.2025 | 15:15 ч. Обновена: 14.12.2025 | 15:20 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи съобщава, че няма ранени или пострадали наши сънародници при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, съобщава външното министерство. 

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството. 

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка, заяви, че това е ужасен акт на насилие срещу еврейската общност и трябва категорично да бъде осъден.

“Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства”, каза  Георгиев.

Припомняме, че най-малко 12 са загинали, а 30 души са ранени при стрелба на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, съобщава Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти. 

 

