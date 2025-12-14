IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Десет загинали след стрелба на плаж в Сидни

Открита е стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука

14.12.2025 | 13:00 ч. Обновена: 14.12.2025 | 13:34 ч. 30
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на емблематичния плаж Бонди в Сидни, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на австралийската полиция. Властите потвърдиха, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента. 

Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука. 

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Свързани статии

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница. 

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе, пише БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сидни стрелба
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem