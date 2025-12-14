Недостиг на кръв в център по трансфузионна хематология в Плевен

В Центъра по трансфузионна хематология в Плевен има остра необходимост от кръв. Недостигът тревожи екипа заради големия брой почивни дни през декември и заради факта, че плевенският кръвен център обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновка, Габровска и Ловешка област, съобщава Нова тв.

Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците - апелира д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология.

“Чакат едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля за помощ от хората, да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може хората, които са с хронични състояния, които очакват пак по празниците нещо да им се наложи, да им се прелее. Здравето е най-важно”, споделя д-р Василева.

Тя добави, че всеки може да дари, стига да иска, като кръвната група е без значение.

Къде може да се дари?

Районният център по трансфузионна хематология, или както го знаем "Кръвна банка", се намира в двора на Медицинския университет на бул. "Русе" 36 - от понеделник до петък сутрин от 08:00 до 18:30 часа вечер. Ние имаме нужда, много остра нужда, и ви молим не за нас, а за хората", заяви Василева.