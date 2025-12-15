Сачева дойде сама на консултациите с Радев, той я контрира: Мъжете от ГЕРБ се крият зад жени

Започнаха първите консултации за сформиране на служебно правителство при президента Румен Радев. От партия ГЕРБ обаче пратиха само един човек - Деница Сачева.

"Благодаря ви все пак, че дойдохте да отсрамите мъжете от вашата партия. А и нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени. Така че ви прави чест. Водената от вас коалиция, трябва да признаем, прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали цялата страна. От вас сега се очаква да проявите и отговорност", заяви президентът. "Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то. Особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни."

Радев отбеляза, че вече се чуват отвсякъде гласове да се подобрят условията за честни и прозрачни избори. Той попита Сачева дали ГЕРБ смята да инициира или подкрепи промени в Изборния кодекс.

"Окончателно ли се отказахте да придвижите внесения от вас коригиран бюджет и отиваме ли вече към удължителен закон за 2026 г.", попита още държавният глава.

Сачева не остана длъжна на коментара на Радев за мъжете и жените лидери, като заяви:

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Досега решенията му са показали, че мъдростта за него е по-важна от грубата демонстрация на сила. С това встъпление ви благодаря, че ни поканихте на консултации. Аз изпълнявам нашето конституционно задължение и с уважение към институцията дойдох днес, за да изкажа позицията на ГЕРБ-СДС, макар че трябва да призная, че за нас влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната. Не знам дали сте правили проучване, но 11 са служебните правителства по време на прехода, седем от които са ваши."

По думите й това не е символ за единство на нацията, а говори за "работа в посока на тежко разделение". Според Сачева това убива доверието на обществото и води до разочарование в институциите от страна на народа.

Сачева обясни, че партия ГЕРБ е била от разбирането, че тази политическа криза трябва да спре. Заради това са разговаряли с партии, които типично са били нейни опоненти.

"Нашето решение беше да спрем тази спирала от избори", допълни тя. "Смисълът на това правителство доведе до това, че днес България е член на Шенген, на Еврозоната, че събрахме повече от 8 млрд. повече от дъпълнителни приходи."

В следващите часове ще бъде внесен удължителен бюджет и ще направим всичко необходимо той да бъде разгледан от комисиите и в пленарна зала на парламента. Няма да участваме в съставянето на друг кабинет в рамките на 51 Народното събрание. Призоваваме ви да насрочите бързо дата за избори, категорична бе Сачева.

Президентът ѝ отговори, че той не изгаря от желание да създава служебни правителства.

"Никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет. Съглано Конституцията - сегашното правителство е задължено да си изпълнява задълженията в пълен обем. Аз не говоря за създаването на плитически проект, но през годините това непрекъсното се внушава. Бързите решения и отказа за това да се чуе гласът на хората, доведе до тази абдикация. Искам да благодаря на достойните хора в администрацията, която ще довършат работата след абдикацията ви. Предлагам Ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", отсече Радев.

Разговорите при президента идват след след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков, провокирана от многохилядните протести.

Очаква се по-късно на "Доднуков 2" да дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

Още вчера както от ГЕРБ, така и от ПП обявиха, че няма да сформират кабинет.

