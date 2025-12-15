Политолози: Радев трябва само да се появи на бял кон

Президентът Румен Радев започна консултации с представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в търсене на изход от политическата криза.

В предаването “България сутрин” политологът проф. Анна Кръстева каза, че с протеста гражданите са показали, че искат да си върнат държавата.

"Държава няма. Беше им казано, че правителство в оставка не работи, администрацията не работи. Държавата у нас е само да се ползва властовият ресурс, а не за да служи на общото благо с парите, които ние плащаме", добави политологът и добави, че политическият отговор на гражданската енергия е бил неизбежен.

"За първи път от много време ще се почувства, че властта у нас има две лица - институционалната и тази в гражданите на площада. Между двете има огромна пропаст. 80% от гражданите не вярват на институциите", подчерта проф. Кръстева. По думите ѝ днес виждаме тотално отнемане на легитимността на лидерите.

Политологът е на мнение, че протестите ще повишат и избирателната активност на следващите избори.

Пред Bulgaria ON AIR политологът гл. ас. д-р Любомир Стефанов добави, че заявките са за предизборна кампания.

"Няма да направят опит за правителство, нито ГЕРБ, нито ПП. Математиката казва, че трябват 4 партии за правителство. Няма четири партии".

Румен Радев на политическата сцена

Проф. Кръстева отбеляза, че всички останали политически актьори правят кампанията на Румен Радев.

"Описват колко страшно и разтърсващо политическата сцена ще бъде. Той просто трябва да се яви на бял кон и да обере това, което всички правят за него. У нас има апетит към лидерски партии”, подчерта политологът и добави, че протестната енергия не иска да излъчва лидери.

Според нея по-вероятен сценарий е не сега, на скорошни избори, а при нов парламентарен вот президентът да се включи с партия в тях: "Тогава ще е по-назрял моментът".

"Румен Радев преслушва партиите и по-скоро ще ги интервюира кога да е датата за изборите. Той ще си състави впечатление дали сега е моментът да става партиен лидер", анализира Стефанов.

Той обърна внимание, че рейтингът на президента Радев не е рейтингът на политика Радев.

"В настоящия цикъл чисто технически няма време да реализира партия. Просто ей така, за да направи нещо, ще олекне изключително много. Плакатите на протеста му го казаха в прав текст: "Не сме те забравили кой си и от кои си", заяви Стефанов.

Гледайте видеото с целия разговор.