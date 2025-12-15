Трифонов: Социолозите или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите

Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция "Маркет ЛИНКС“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори. Тъй като съм фен на фактите, реших да проверя колко ни е давала "Маркет ЛИНКС“ примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"И колко интересно. Фактите са следните: Три месеца преди последните избори, на които участвахме, "Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях "Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.Такива са фактите.

Тоест социолозите от "Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.

И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате "Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.

Такива са фактите", се казва още в публикацията му.