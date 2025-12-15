Стачка: Възможни са забавяне или отмяна на полети за Италия на 17 декември

За забавяне или отмяна на полети за Италия на 17 декември заради национална стачка на въздушния транспорт предупредиха от Министерството на външните работи (МВнР) в секцията за съобщения на Ситуационния център.

Стачката е обявена от 13:00 ч. до 17:00 часа. Ще се осигурява въздушен транспорт с хуманитарен и санитарен характер, както и определени авиовръзки с островните територии на страната, допълват от външно министерство.

Препоръчва се на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт през посочения период, да проверяват предварително информацията за своите полети (включително списъка с осигурените такива до островните зони) на сайта на съответните авиокомпании и да предвидят достатъчно време за летищен трансфер.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към посолството на България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg., както и към генералното консулство на България в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg., допълват от ведомството.

При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .

От МВнр препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.