Почина Трендафил Кръстанов, открил най-старата българска книга

Той намира "Ватиканският палимпсест" по време на изследователска мисия във Ватиканската библиотека

16.12.2025 | 09:08 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Почина Трендафил Кръстанов, открил най-старата българска книга – "Ватиканският палимпсест", съобщи дъщерята на учения гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова.

Опелото ще се състои на 17 декември, сряда, от 13:00 ч. в столичната църква „Св. Седмочисленици“.

Трендафил Кръстанов е български учен, изследовател и откривател. Известен е с това, че е открил "Ватиканският палимпсест" (Ватиканско изборно евангелие) – старобългарски кирилски апракос от X век, определян от редица учени като „най-старата българска книга”. Представлява пергаментен ръкопис с 203 страници на кирилица, който съдържа най-стария познат препис на първия превод на Изборното евангелие на старобългарски език. Трендафил Кръстанов открива ръкописа през 1982 г. по време на изследователска мисия във Ватиканската библиотека.

Ученият е роден в с. Мрамор, Софийско, през 1939 г. Завършва духовна семинария и класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е като научен сътрудник в Института за балканистика при Българската академия на науките и като старши научен сътрудник и завеждащ отдел „Старопечатни книги“ в Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия.

Дълги години работи върху осветляването на приноса на Йоан Екзарх и други дипломати и строители на българската държавност от двора на княз Борис-Михаил по време на мисиите им в Рим, свързани с приемането на християнството, освещаването на българската азбука – Abecenarium Bulgaricum, и на първите старобългарски книги, се казва в съобщението на д-р Кръстанова. 
