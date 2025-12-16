По сръбска телевизия: Борисов е сърбин, който не може да признае, че сърбин ВИДЕО

Интересни коментари за падането на правителството в България направиха по сръбската телевизия Blic TV.

В сутрешния блок на Blic TV гостува мъж, на име Душан Илич, който трябваше да обясни на водещата Селена Моцевич защо в България протестират и защо падна правителството. Въпреки че Душан Илич е "научен сътрудник" във финансирания от сръбското правителство "Институт за европейски изследвания", обясненията му бяха меко казано смешни.

"Бойко Борисов по националност е шоп - тоест той е сърбин, който не може да признае, че сърбин", заяви Илич, който продължи с намеците, че правителството у нас е свързано със Сърбия. "Демонстрантите в България са се борили срещу "шо-парламент"("шопски парламент).

"Протестите в България са срещу Борисов и Пеевски, защото те обслужват олигарси само от "шопския простор", каза още "експертът". "Младите се отричат от българска си идентичност и затова протестират. В българското общество има криптосръбство, което е избило в протестите срещу Борисов и Пеевски."

И още един детайл - и водещата, и гостът не могат да схванат как е възможно в европейска страна президентът да е срещу правителството и да подкрепя демонстрантите.