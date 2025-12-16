"Възраждане" към президента: Държавата е в сложна и кризисна ситуация ВИДЕО / СНИМКИ

Лидерът на "Възраждане" и председател на третата по големина парламентарна група в 51-ото Народно събрание Костадин Костадинов пристигна на "Дондуков" 2 за консултации с президента Румен Радев. Заедно с Костадинов са зам.-председателят на ПГ на "Възраждане" Цончо Ганев и депутатът Йордан Тодоров.

Днес е вторият ден консултации с държавния глава. Вчера бяха проведени такива с първата и втората политическа сила - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

От 11:30 консултации ще бъдат проведени и с “ДПС-Ново начало”.

"Уважаеми представители на "Възраждане" - за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко тежка е политическата криза. Вие го виждане всеки ден и по улиците, и в парламента Бихте ли ми споделили вашите виждания дали има възможност за нова формация в рамките на това Народно събрание", бяха първите думи на Радев към третата политическа сила.

Държавният глава попита "Възраждане" биха ли работили с някоя от формациите в него, или искат директно да се отива на предсрочни избори, има ли нужда от промяна на Изборния кодекс, за да се повиши доверието в изборния процес, както и виждат ли проблеми със закона за удължителния бюджет.

"Напълно съм съгласен с Вас, че държавата се намира в доста сложна ситуация, за нас тя е кризисна. По тази причина смятаме, че не трябва да губим времето на българския народ и историческото време на България, което буквално изтича през пръстите на нашите ръце. Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими, защото това Народно събрание е мъртво", каза в началото лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

"Поставихте въпроса за бюджета. Смятаме, че има много сериозен проблем. Точно поради тази причина миналата седмица ви изпратихме писмо за свикване на КСНС. Предполагам е дошло при вас на 5 декември, защото тогава го изпратихме. Вие не ни отговорихте и аз сега искам да чуя вашия отговор, защото според нас сега трябваше да има такъв съвет, тъй като мнението на огромната част от българските граждани е ясно - искаме нови избори, на които да видим какъв ще бъде историческият ход на страната. Намираме се в безпрецедентна ситуация, защото предстои да бъде унищожена националната ни валута", продължи Костадинов.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 24 / 24

Той обясни, че страната ни е "тикана" в еврозоната, въпреки че нямаме редовен бюджет, а и според него НСИ манипулира данните за инфлацията.

КСНС, референдум, еврозона

Лидерът на “Възраждане” настоя да чуе мнението на президента за референдум за запазване на българския лев и припомни, че от “Възраждане“ са искали свикване на КСНС.

"Ние искаме да знаем вашата позиция - за българския лев ли сте, или за еврото", попита директно Костадинов и изреди част от мерките на "Възраждане", с които се опитват поне да отложат влизането на България в еврозоната. Днес Станислав Стоянов - председател на европейската партия Европа на суверенните нации, ще се среща с шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Искаме да чуем вашето мнение. Все още сте президент, макар че усилено се говори, че ще влизане в парламентарните избори. Това вече вие ще кажете дали ще стане, или няма. Искаме да го чуем, защото това е най-важният проблем. Най-важното нещо в една държава след хората са парите”, категоричен беше Костадинов.

“Най-важното нещо в една държава след хората са парите”, каза Костадинов и добави, че днес вместо консултации е трябвало да има КСНС.

Подранила предизборна кампания

“Вие ми предлагате да легитимирам и да възкреся на политическата сцена една власт, чиято политическа смърт беше подпечатана на протеста. Някои ваши колеги вече допуснаха тази грешка, би трябвало да сте си извели поуки от това, защото това им излезе скъпо", отговори Радев и обясни, че на такова заседание мнозинството ще е същото, а изходът би бил ясен и накрая ще се окаже "загуба на време", а партиите биха го превърнали в сцена за предизборна агитация.

"И вие, като останалите политически партии, искате да превърнете консултациите, в сцена за предизборна агитация", каза още Радев. И отново опита да върне разговора по същество, като го пита за възможностите за ново управление.

Костадинов обясни пред президента, че има партии в парламента, включително и неговата, които нямат представителство в ЦИК. Както и че е необходима висока избирателна активност, за да се преодолеят изборните манипулации.

От “Възраждане” добавиха, че са 100% за машинното гласуване.

“Трябва да искаме да мотивираме българите да излязат да гласуват. Високата избирателна активност ще минимизира и маргинализира изборните манипулации. На практика сме в изборна кампания, а благосъстоянието на хората е най-важното и то преминава през запазване на българския лев. Искат от нас да унищожим машините за печатане на лева", добави Костадинов.

По темата с въвеждането на единната европейска валута Радев каза, че 19 са държавите, провели референдум за влизане в Европейския съюз, което впоследствие се използва и за претекст за влизането в еврозоната. Българите трябва да бъдат питани за влизането там.

