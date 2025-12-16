IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10% от българите се отказват да купуват коледни подаръци

60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент

16.12.2025 | 12:49 ч. 9
Снимка: Pixabay/ Ylanite

Пазаруваме в последния момент, въпреки желанието да сме подготвени по-рано.

Данните показват, че 60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент – 34% през първите 15 дни на декември и още 26% след 15 декември. Парадоксално, когато са попитани извън конкретни дати, 84% заявяват, че биха предпочели да приключат с покупките преди началото на декември – индикация за разминаване между нагласи и реални възможности. Това показва проучване на Агенцията за пазарни проучвания JTN. Резултатите от национално-представително изследване за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г., реализирано сред 400 респонденти.

Онлайн пазаруването расте, но част от хората се отказват от подаръци

41% от анкетираните планират да купят коледни подаръци онлайн, докато 10% заявяват, че изобщо няма да купуват подаръци тази година. Делът на хората, които няма да зарадват близките си с подаръци, продължава да расте – 9% през 2025 г. спрямо едва 3,5% през 2020 г.

