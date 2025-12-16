IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пробите на жената, блъснала 15-то момиче в “Хаджи Димитър”, са отрицателни

За тази година шофьорката има седем нарушения

16.12.2025 | 13:37 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Пробите за алкохол и наркотици на жената, която тази сутрин блъсна с автомобила си 15-годишно момиче на пешеходна пътека в столичния квартал “Хаджи Димитър“, са отрицателни. Инцидентът е станал в близост до 95-то СУ, каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел “Пътна полиция“ при СДВР.

Към момента детето е настанено в “Пирогов” и е с гръдна травма, намира се в операционната.

Момичето е пресичало на пешеходна пътека, обясни Цурински.

На светофара е бил подаден зелен сигнал, а в същото време зелена светлина е била подадена и за завиващите автомобили. Светофарът на уредбата на ул. "Ангел Войвода“ е пропускал едновременно водачите на автомобили и пешеходците.

Водачът на лекия автомобил е жена и е правоспособна от 1994 г., за тези години има седем нарушения, допълниха от СДВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

