"Спаси София": Концесия на "Топлофикация" без технически одит е хазарт със сметките

Предварителният одит е също и ревизия на 20-годишното управление на дружеството от ГЕРБ, ето защо е саботиран

16.12.2025 | 16:08 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Концесия на "Топлофикация София" без технически одит е хазарт със сметките на софиянци. Това заявиха общински съветници от групата на "Спаси София" на брифинг в Столична община във връзка с доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев за концесия на дружеството. 

По думите на председателя на групата Борис Бонев още през април от "Спаси София" е внесен доклад за изготвяне на реален технически одит на Топлофикация, който да обхваща състоянието на ТЕЦ-овете, тръбната мрежа и финансите на дружеството.

"Не по документи, а чрез проверка на реалното състояние", уточни той, като подчерта, че всички бъдещи решения трябва да се базират на такъв одит, а не на предположения или външни анализи.

Общинският съветник Андрей Зографски добави, че предложението за концесия на дружеството без предварителен одит е сравнимо с „да ни кажат: не знаем дали продаваме Мерцедес или каруца, но хайде да го дадем“. Той посочи, че привличането на Световната банка като посредник не освобождава местната власт от отговорност и не гарантира защита на обществения интерес.

От „Спаси София“ изразяват опасение, че липсата на ясна картина за състоянието на дружеството може да доведе до узаконено подаряване на обществен ресурс и да улесни свързани лица като бъдещи концесионери. Те подчертават, че въпреки положителните елементи в доклада - фазов подход и цената на консултантската услуга, липсва информация за текущото състояние на Топлофикация, която трупа около 1 милион евро дълг на ден, а общият ѝ дълг достига 1 милиард евро.

Бонев и Зографски призоваха за включването на пълен технически одит още в първата фаза на процедурата и обвиниха кмета, че саботира разглеждането на доклада, внесен от „Спаси София“ . Те добавиха, че непрофесионалният подход към концесията може да доведе до повишаване на цените за потребителите и до непрозрачно управление на един от най-големите общински активи. Според тях предварителният одит е също и ревизия на 20-годишното управление на дружеството от ГЕРБ, което е една от причините докладът да бъде отлаган и саботиран.

