Терзиев: СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация - София"

Всеки ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на "Топлофикация София“ се задълбочават. Това каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира внесения от него и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров доклад за започване на цялостен анализ на състоянието на общинското дружество.

Терзиев заяви, че целта на доклада е да започне задълбочен и всеобхватен анализ на реалното състояние на „Топлофикация София“, който да бъде изготвен от Световната банка и Международната финансова корпорация. По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията.

Кметът подчерта, че анализът трябва да бъде цялостен, а не ограничен само до техническото състояние на мрежата. "Само технически анализ ще потвърди това, което вече знаем, че нещата са по-зле, отколкото преди пет или 10 години. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество може да бъде съживено“, каза Терзиев.

По думите му "Топлофикация София“ осигурява топлоподаването на около 70% от домакинствата в столицата, което прави проблемите ѝ въпрос от ключово значение за целия град. Затова анализът трябва да обхване техническото и финансовото състояние, регулаторната рамка, както и възможностите за работа с държавата по отношение на натрупания дълг.

Терзиев каза, че дружеството се нуждае от инвестиции за над един милиард евро за рехабилитация на мрежата, изграждане на когенерационни мощности и други ключови проекти, като в същото време има и дълг в размер на над един милиард евро, който трябва да бъде преструктуриран. "Без решение на въпроса с дълга, няма икономическа логика който и да е инвеститор да влага подобни средства“, заяви той.

Кметът отхвърли твърденията, че докладът е свързан със "скрита приватизация“ или с намерения за продажба на дружеството. Той подчерта, че "Топлофикация София“ трябва да остане общинско дружество, чийто принципал е Столичният общински съвет, а промяна на собствеността, особено в частни ръце, е политически неприемлива.

По думите на Терзиев неговото лично мнение е, че в дългосрочен план възможно решение може да бъде форма на публично-частно партньорство или концесия, но това не е решение на кмета, а на Столичния общински съвет. „Това е двустепенен процес - първо да имаме данни, сценарии и модели, а след това принципалът да вземе информирано решение за следващата стъпка“, каза той.

Кметът допълни, че проблемите на "Топлофикация София“ не са само общински, а засягат целия град и държавата, поради което е необходим прагматичен и отговорен подход. Очакванията му са докладът да бъде разгледан на първата януарска сесия на Столичния общински съвет, след като бъдат осигурени официалните преводи на част от материалите. Първата фаза на анализа се очаква да отнеме между осем и девет месеца.

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че прехвърлянето на активите на "Топлофикация София“ към държавата не е добро решение. По думите му на общинско ниво има по-голяма институционална стабилност и възможност подобна процедура да бъде доведена докрай, докато на държавно ниво честите политически промени създават несигурност. Според Петров при добър модел дружеството има потенциал не само да бъде стабилизирано, но и в дългосрочен план да допринася за общинските финанси.