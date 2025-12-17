Седем са българските кандидати за европейски прокурор

Седем души подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България.

Трима от тях са настоящи делегирани европрокурори – Димитър Беличев, Светлана Шопова и Михаела Райдовска. Останалите са Ивайло Илиев, който е помощник на нашия представител в Евроюст, зам.-шефът на СРП Пламен Петков, бившият зам.-главен прокурор Десислава Пиронева и следователят Бойко Атанасов.

Процедурата за подбор на български европрокурор беше обявена през ноември и крайният срок за подаване на документи изтече на 12 декември.

Сегашния български европрокурор Теодора Георгиева беше отстранена заради текущо разследване.

Процедурата за подбор е на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора ще реши кои кандидати ще допусне до участие в процедурата в четвъртък. По регламент комисията предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция.

Номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела. Кандидатите трябва да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език. /NOVA