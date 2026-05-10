Майката не иска да пусне сина: Психолози за семейните напрежения

Всяка любовна история започва с мечти за щастлив семеен живот. След сватбата обаче не се срещат само двама души - срещат се и две фамилии, различни традиции и модели на поведение.

Именно тогава често възникват и най-сложните отношения - между снаха и свекърва, както и между зет и тъща. Темата коментираха в "България сутрин" родовите терапевти и психолози Стела Семерджиева и Златина Бораджиева.

Ролята на свекървата в българската традиция

Според специалистите българската традиция поставя свекървата в ключова роля - да приеме и приобщи новата жена в рода.

"Българската традиция повелява, че жената се приобщава към рода на мъжа си. И в този смисъл ролята на свекървата е много важна - тя трябва да приобщи жената, защото тя носи нова енергия и нещо ново", обясни Стела Семерджиева.

Причината за конфликтите между снаха и свекърва често е съревнованието и трудното приемане на факта, че синът вече има друга важна жена в живота си.

"Трудни отношения са тези между снахата и свекървата, още повече ако тя не е била желана. Но дори отношенията да са добри, самото приобщаване изисква време", каза Златина Бораджиева пред Bulgaria ON AIR.

Старите традиции и новите семейни модели

В миналото са съществували различни практики, които са помагали на младата жена да се адаптира към новото семейство. Една от тях е т.нар. "говеене".

"Чрез специални практики като говеене, където жената е мълчала определено време, докато се напаснат. Разбира се, в новото време не е необходимо да правим такива неща, просто всеки трябва да знае, че това е процес, който изисква време и търпение", обясни Семерджиева.

Според психолозите голяма част от конфликтите идват и от разминаването между поколенията. Младите търсят независимост и самостоятелност, а по-възрастните често трудно приемат новите разбирания.

"Няма как да има конфликт между снахата и свекървата, защото едната е майка, а другата - съпруга. Това са две различни роли", категорична е Златина Бораджиева.

По думите ѝ, когато отношенията са нездрави, причината често е в трудната връзка между майката и сина.

"Ако има такива нездрави отношения между майката и момичето, това говори, че има нездрави отношения между майката и сина. Може би майката не иска да пусне сина си да порасне и да се отдели, за да създаде ново семейство", поясни тя.

Модели, които се повтарят през поколенията

Според специалистите отношенията между снаха и свекърва често повтарят модели, предавани през поколенията.

"Зависи как тази свекърва е била приета като снаха, защото ние, работейки с поколения, виждаме как един и същи модел се приповтаря през поколения - неприемане на снахата, отхвърляне на свекървата", заяви Стела Семерджиева.

По думите ѝ е нужна осъзнатост, за да бъде прекъснат този модел.

Психолозите подчертаха, че младото семейство често пренася в новия си дом това, което е виждало в собственото си родово семейство.

"Всичко, което сме чули и видели в нашето родово семейство, ние пренасяме и нататък в следващото семейство, което създаваме", посочиха те.

Според специалистите хармонията идва с време, уважение и ясно разпределение на ролите.

"Срещайки се двама човека, се срещат две семейства зад тях, две съвсем различни общности. Необходимо е търпение, за да се опознаят и напаснат, така че да заживеят хармонично", коментираха психолозите.

Днес младите семейства все по-често избират да живеят отделно от родителите си, избягват намесата в личния си живот и създават свои собствени правила.

А според специалистите именно уважението към мястото на всеки в семейството е ключът към спокойните отношения.