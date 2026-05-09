Дъжд, гръмотевици и понижение на температурите днес

Днес облачността ще бъде по-често значителна - купеста и купесто-дъждовна. На много места в страната се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, а в планинските райони ще има и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, а в София - около 19°.

Гръмотевични бури в планините

Над планините облачността ще остане значителна, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Следобед на места в масивите в западната половина на страната се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.

Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще е около 13°, а на 2000 метра - около 7°.

Повече облаци и по морето

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, а следобед - значителна. На места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.