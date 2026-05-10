Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград

Два пътни инцидента са станали в рамките на минути на главен път Е-79 в района на Благоевград, съобщи БНТ.

Първо, в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта. Шофьор на лек автомобил, движещ се в насрещното платно към Благоевград, спира, за да окаже помощ. В този момент в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус.

По първоначална информация няма тежко пострадали. Движението в района се осъществява в една лента и в двете посоки.

На място трафикът се регулира от пътна полиция.

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.