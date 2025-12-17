Скандали и шутове в пленарна зала между Радостин Василев и Гюнай Далоолу

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от ДПС-НН Гюнай Далоолу влязоха в бой с юмруци и ритници по време на редовното пленарно заседание. Двамата депутати първо си размениха реплики, след което и физически се сблъскаха.

Останалите народни представители се опитаха да ги разтърват, а председателят на парламента обяви почивка на фона на грозните сцени, които се разиграха.

Днес депутатите трябва да разгледат финансовата рамка за следващата година на НЗОК и общественото осигуряване, както и закона за удължителния бюджет.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха обществото да излязат на протест, защото Бюджет 2026 все още не е изтеглен.