IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Скандали и шутове в пленарна зала между Радостин Василев и Гюнай Далоолу

Останалите депутати се опитаха да ги успокоят, Назарян обяви почивка

17.12.2025 | 09:58 ч. Обновена: 17.12.2025 | 09:58 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от ДПС-НН Гюнай Далоолу влязоха в бой с юмруци и ритници по време на редовното пленарно заседание. Двамата депутати първо си размениха реплики, след което и физически се сблъскаха.

Останалите народни представители се опитаха да ги разтърват, а председателят на парламента обяви почивка на фона на грозните сцени, които се разиграха.

Днес депутатите трябва да разгледат финансовата рамка за следващата година на НЗОК и общественото осигуряване, както и закона за удължителния бюджет.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха обществото да излязат на протест, защото Бюджет 2026 все още не е изтеглен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

скандал пленарна зала НС Радостин Василев ДПС-НН Гюнай Далоолу юмруци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem