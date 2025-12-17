Костадинов за удължителния бюджет: Абсурдна ситуация

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че народните представители са станали свидетели на една абсурдна ситуация, която е изненадала дори и ГЕРБ.

"Ситуацията е меко казано абсурдна - правителството подаде оставка и един от основните мотиви на протестите беше заради бюджета, съответно вторият бюджет, който беше предложен на практика е фризирана версия на първия, почти неразличим е”, каза в кулоарите на парламента Костадинов.

“Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството, което е наистина пълен абсурд. Ние няма как да го подкрепим. Извикали сме в 12.30 ч. и представители на синдикатите за разговори, на които ще им обясним нашата позиция - бюджет трябва да има, но най-доброто е бюджетът да е нов, а не удължителен. Удължителен бюджет ние няма да подкрепим", посочи Костадинов.

Лидерът на “Възраждане” отново каза, че трябва да има съкращения в държавната администрация.

“Има огромни буфери в бюджета, оставени за крадене", каза още Костадинов.