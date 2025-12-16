Асен Василев успокоява: Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет

Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет, съобщи пред медиите в Народното събрания Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".
По думите му разпоредбите в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година.
Социалните плащания и пенсиите са гарантирани и няма да има сътресения при приемането на така наречения удължителен закон за бюджета. Това уверение даде той.
Василев бе категоричен, че механизмът за осъвременяване на доходите на възрастните хора е защитен от действащото законодателство.
"Швейцарското правило за пенсиите е в сила, така че когато се приема законът за държавния бюджет, ще бъде приложено, ако някой реши да не го приложи", обясни той.
Въпреки успокоението за пенсиите , при възнагражденията в публичния сектор ситуацията е по-различна. Според Асен Василев удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година. "Според уудължителния закон всички заплати в бюджетната сфера се замразяват към 31 декември 2025 година с изключение на минималната работна заплата", поясни Василев.
Той допълни, че увеличените възнаграждения в държавния сектор се залагат във вече приетия бюджет със задна дата. Корекциите и индексациите, с които да се върнат назад плащанията, ще бъдат предвидени едва с приемането на редовния бюджет за 2026 година, ако Народното събрание вземе такова решение.
На въпрос кои заплати трябва да се вдигнат, Василев отново повтори казаното вече от него.