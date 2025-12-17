IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
51-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Аксаково

Водачът е имал здравословен проблем

17.12.2025 | 11:36 ч. 1
БГНЕС

Шофьор е загинал при катастрофа в Аксаково. Около полунощ вчера, в началото на града, е станало тежко ПТП, съобщиха от полицията.

Лек автомобил, управляван от софиянец – на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук.

Инцидентът е станал по неясни към момента причини, но основната версия е, че водачът е получил здравословен проблем, който е довел до леталния край, а не сблъсъкът, който е бил с ниска скорост.

По случая е образувано досъдебно производство.

