Американският флот тества нов дрон „Lightfish“

За разлика от повечето военноморски дронове, Lightfish се захранва със слънчева енергия, което потенциално му дава разширен обхват и по-голяма гъвкавост в операциите.

Работна група на ВМС на САЩ, разработваща авангардни дронове, изстреля един от най-обещаващите си проекти за първи път от кораб на партньорска държава.

По време на учение Cutlass Express 26, Командир на оперативна група 66 изстреля Lightfish, безпилотен надводен кораб (USV), от кораб на бреговата охрана на Сейшелите край бреговете на Сейшелите в Индийския океан по-рано през февруари, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу, ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и батальон на морската пехота и щаба на армията).

Изстрелването на безпилотния надводен кораб Lightfish беше част от съвместно мероприятие за обучение по дронове със Сейшелските военноморски сили. Целта на събитието беше да се тестват възможностите на морския дрон в открития океан с ограничена връзка.

Безпилотният надводен кораб Lightfish е многофункционален безпилотен надводен кораб, който може да извършва разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни (ISR) мисии и мисии за електронна война. Дронът използва квадратни слънчеви панели, за да преобразува енергията в електричество, за да захранва системите си. Тази енергийна система позволява на Lightfish да преминава през големи водни басейни без никаква поддръжка, действайки като очи и уши на флота.

Commander Task Force 66 е изцяло екипирана с дронове, която проектира и тества нови съвременни технологии, включително безпилотни системи, изкуствен интелект и машинно обучение, за да подобри бойните способности на 6-ти флот на ВМС.

Със седалище в Неапол, Южна Италия, 6-ти флот е основната бойна сила на ВМС, отговорна за съвместни и военноморски операции в Европа и Африка.

Това е едно от най-важните командвания в целия флот поради близостта си до ключови морски пътища, включително Суецкия канал, Източното Средиземноморие, Червено море, Арабско море и Индийския океан.

„Правим история на Cutlass Express 2026, като демонстрираме нашите подобрени бойни умения чрез нашите роботизирани и безпилотни възможности заедно с нашите морски партньори“, каза лейтенантът от ВМС Брина Лорангер, оперативен офицер на Commander Task Force 66, в прессъобщение на службата. „6-ти флот търси нови начини за изграждане на партньорски капацитет за осведоменост в морската област по време на това учение, като насърчава оперативната съвместимост. Чрез споделяне и експериментиране с активи и инфраструктура на бреговата охрана на Сейшелските острови, ние подобряваме възможностите на нашите експедиционни роботизирани автономни системи в зоната на отговорност на Африканското командване на САЩ“, добави Лонагер.

В продължаващата геополитическа конкуренция с Китай, ВМС на САЩ имат централна роля, следвани отблизо от ВВС и Морската пехота. Разбира се, армията ще продължи да играе важна роля, но потенциален военен сблъсък с Китай ще се проведе предимно в морето и във въздуха.

„Чрез учения като Cutlass Express 2026, ние се адаптираме заедно с нашите партньори, като интегрираме безпилотни тактики директно в операциите“, заяви контраадмиралът на ВМС Кели Уорд, командир на Обединената оперативна група 66. „Ние работим в тази област ръка за ръка с нашите партньори, превръщайки иновациите в бойна готовност и подобрявайки морската сигурност, за да защитим свободата на корабоплаване“, добави старшият военноморски офицер.

Това е важен момент, който Уорд повдигна. Технологиите напредват с бързи темпове. И въпреки че не всяко технологично развитие се превръща в по-ефективни бойни способности, новите технологии променят начина, по който се водят войните. Безпилотните системи, по-специално, сега играят важна роля на бойното поле, поемайки все по-голяма роля в кинетичните, разузнавателните, наблюдателните и разузнавателните (ISR) и спомагателните мисии.

Противниците на САЩ, включително Китай, също харчат големи суми за технологии за дронове, принуждавайки Съединените щати да останат гъвкави, за да останат конкурентоспособни.