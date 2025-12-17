Политически трусове, висока инфлация, липса на работна ръка... Притесненията на бизнеса растат

Плаши ли несигурната политическа обстановка чуждите инвеститорите у нас - темата коментира изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов в предаването "България сутрин".

"Намираме се в края на годината. Очевидно бюджетът ще закъснее. Бизнесът иска планиране, прозрачност и стабилност", заяви той.

Според Михайлов Еврозоната е спряган проблем за всичко, но присъединяването на България към еврото е положителна стъпка от гледна точка на инвеститорите.

"Притесненията на бизнеса нарастват заради несигурната среда, високата инфлация и недостатъчната работна ръка", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Михайлов призова да се запази добрата данъчна среда.

"Ще се заформи кризисна ситуация, защото не е сега моментът пазарът да изпитва затруднения. Важно е управляващите да мислят за бизнеса с по-добра грижа, за да се поддържа добър инвестиционен климат", каза Михайлов.

Изпълнителният директор на Американската търговска камара подчерта, че бизнесът създава работни места, допринася за Брутния вътрешен продукт (БВП), плаща заплати и осигуровки, развива своята работна ръка и идват нови компании.

"Гръбнакът на икономиката е частният бизнес", отбеляза той.