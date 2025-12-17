Над 20 000 лв. събра благотворителният бал, организиран от Алумни общността

Над 20 000 лв. събра първият благотворителен бал, организиран от Алумни общността при Националното представителство на студентските съвети, посветен на каузата "Надежда за нов живот".

"21 350 лв. ще бъдат дарени на фондация "Искам бебе". Опитваме да обединим всички колеги от тази алумни организация. Дойдоха много хора, включително министърът на образованието Красимир Вълчев. Успяхме да срещнем лидерите на студентските съвети с тези, които са били такива преди 20-25 години", каза президентът на Алумни асоциация при Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев за Bulgaria ON AIR.

"Това е първият благотворителен бал и е само началото. Следващите събития ще бъдат още по-запомнящи се. Заявката е, че ще има два такива бала през 2026 г., защото виждаме каква е енергията. Хората искат да помагат", каза още той в "България сутрин".

С "Българската Коледа" ставаме по-добри, сърцата ни се отварят, така трябва, отбеляза Парушев.

Според него българите са социално отговорни и намират начин да помагат.

"В България има над 200 хил. двойки с репродуктивни проблеми. Изключително стряскащо число. Съумяхме да подпомогнем процеса с бъдещи инвитро процедури, най-важното нещо е животът", посочи още Парушев.

От думите му стана ясно, че са си поставили за цел провеждането на Кръгла маса, на която ще говорят за съдебна система, образование и наука, здравеопазване, както и за създаването на първата виртуална болница със специалисти във всяка област.