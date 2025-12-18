IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Снежната покривка във високата част е 10-15 см

18.12.2025 | 11:16 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, снежната покривка във високата част е 10-15 см, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, тихо, на места има слаб вятър. Съоръженията в курортите не работят, с изключение на седалковата въжена линия „Плато“ в Банско.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм условия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem