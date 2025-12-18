ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, снежната покривка във високата част е 10-15 см, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, тихо, на места има слаб вятър. Съоръженията в курортите не работят, с изключение на седалковата въжена линия „Плато“ в Банско.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.