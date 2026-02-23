IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сибига: Не може Унгария и Словакия да държат целия ЕС за заложник

Призова ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество

23.02.2026 | 16:08 ч. 36
Reuters

Ултиматумите на Унгария и Словакия трябва да се насочат единствено към Кремъл, каза министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му е в контекста на намерението на Будапеща да блокира санкции на ЕС срещу Москва и заем от 90 милиарда евро за Киев заради спрения приток на гориво по петролопровода "Дружба" - според унгарската страна "по вина на Украйна".

"Не може тези две държави да държат целия Европейски съюз за заложник. Призоваваме ги да се ангажират с конструктивно сътрудничество и отговорно поведение", написа Сибига в социалната мрежа Х.

