IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

"Радиото на Страшния съд" с ново включване около преговорите за мир в Украйна

Русия, САЩ и Украйна обсъждат продължаването на преговорния процес

23.02.2026 | 16:00 ч. 11
"Радиото на Страшния съд" с ново включване около преговорите за мир в Украйна

Радиостанцията на Страшния съд отново "проговори" на 23 февруари 2026 г. на фона на новините за продължаващи преговори за Украйна. Съобщение от "зумерът" беше публикувано в Telegram канала "UVB-76 Logi".

"NZhTI 14232 OTELOBUF 2874 5219", се казва в съобщението на канала.

Припомняме, че Русия, Съединените щати и Украйна обсъждат продължаването на преговорния процес.

Отбелязва се, че диалогът може да се възобнови още следващата седмица. Обявена е предварителна дата 26 февруари. Възможно е диалогът да продължи в Женева.

Свързани статии

Зумерът е руска късовълнова станция, която работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, наподобяващ повреден уред. Не е известно кой редовно я слуша.

Експерти обаче предполагат, че станцията е свързана със стратегическото военно командване на Русия, вероятно за изпращане на секретни заповеди, тъй като честотата на тези сигнали обикновено се увеличава по време на кризи, като войната в Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Радиото на Страшния съд Украйна Русия зумерът Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem