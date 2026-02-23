Андрей Гюров: Гласуваме 65 млн. евро за изборите, те са инвестиция

Изборите не са разход, те са инвестиция. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на Министерски съвет.

Провеждането на изборите служебният министър-председател определи като едновременно проста и трудна задача.

„Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат отново излишни разходи и аз ги разбирам. Истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция“, каза Гюров и съобщи, че предстои Министерски съвет да гласува 65 млн. евро за изборния процес и вота на 19 април. Андрей Гюров:

Това е гласът на отговорното общество. Но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите, в правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут, заяви Гюров.

Легитимността на властта, доверието между гражданите и институциите, правото на всеки българин, независимо къде се намира, да бъде чут, добави той. „Тези 65 млн. евро не са за властта и партиите, те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина“, каза още Гюров.

И продължи: „За МВР, защото през последните години се убедихме, че редът и правилата в изборния ден не са даденост. За видеонаблюдението, защото през последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент. За актуализирането на списъците, защото на Краси от Гърмен отново може да му трябват 300 гласа и не трябва да има мъртви души, на които да бъдат приписани.“

Можем да пестим от администрация, можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е не само да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец, посочи министър-председателят.