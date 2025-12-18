Скандалният бюджет беше отново внесен за гласуване. Това ни накара да организираме протеста - да покажем, че няма да позволим нито през предната, нито през задната врата такъв скандален проект, който включва 20 млрд. лв. заеми. Не можем да допуснем приемането на бюджет, който изпуска дефицита. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

Според него управляващите са видели новия протест и след това, за трети път, са се отказали от бюджета и са гласували удължителния такъв.

"Не може да допуснем приемането на бюджет, който изпуска дефицита.

Има нужда от реформаторски действия. Поискахме всички болници, включително частните, да правят търгове, когато ползват ресурс на Здравната каса. Това би спестило страшно много пари в здравната система. Видели ли сте някъде по света управляващите да обвиняват опозицията като не могат да си приемат бюджета ", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

По думите му в следващия парламент много от партиите няма да влязат.

"Това, което успяхме да направим през удължителния закон: предвидихме компенсиране с годишната инфлация на всички заплати, които зависят от бюджетната сфера. Не знаем кога ще са изборите. Удължителният закон ще действа 3 месеца и още, ако е необходимо. Първият бюджет е единственият, който съм виждал, който всички критикуваха", коментира гостът.

Имаме проблеми с честността на изборите, тези с машинното гласуване са едни от най-добре проведените, категоричен е Димитров.

"Привърженик съм на машинното гласуване. Никой не можа да покаже конкретен казус на злоупотреба с машинен вот. Без машинно гласуване - хиляди невалидни бюлетини. При машинното гласуване няма тъмна стаичка и тези, които карат хората да снимат за кого са гласували, няма как да го направят и това пречи. Може ли да имаш машини и да не ползваш техния протокол?", изтъкна депутатът.