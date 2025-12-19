Имиграционните служби в САЩ арестуваха българин, той почина в затвора

Българин е починал във федерален затвор в северната част на щата Мичиган, съобщиха от имиграционните служби в САЩ, цитирани от "24 часа".

Ненко Станев Ганчев, 56-годишен, който в съобщението е наречен "престъпник и нелегален имигрант от България", е починал на 15 декември в ареста в Болдуин. Смъртта му е обявена около 21:54 ч. щатско време. Предполага се, че починал от естествена смърт, но официалната причина за фаталния край все още се разследва.

Той е открит в безсъзнание на пода на килията си по време на рутинна проверка. Медицинският персонал на заведението е започнал сърдечно-белодробна реанимация и се е свързал с местните спешни служби. Персоналът на спешната медицинска помощ е пристигнал в заведението и е продължил реанимацията, но без успех.

Ганчев е роден на 31 октомври 1969 г. в България.

Той е влязъл в страната като участник в програма за обмен J1, чрез която студенти от различни държави придобиват право да живеят и работят в Щатите за няколко месеца, след което е арестуван няколко пъти по различни обвинения.

Първият му арест е от полицията в Чикаго за кражба на 8 октомври 1995 г. Развитието му е неизяснено.

Арестуван е отново на 3 декември 1996 г. от полицията в Чикаго за кражба. На 21 януари 1997 г. окръжният съд в Кук, Чикаго отхвърля обвиненията с право на повторно разглеждане.

На 28 март 2000 г. полицейското управление в Ривър Гроув арестува Ганчев за нападение и побой. На 8 август 2000 г. окръжният съд на Кук отхвърли обвиненията за нападение и побой с право на повторно разглеждане.

На 22 май 2008 г. той е арестуван от полицейското управление в Парк Ридж, Илинойс, за шофиране в нетрезво състояние. Решението по случая е неизвестно.

На 11 януари 2023 г. имиграционен съдия разпорежда Ганчев да бъде депортиран в България. На 23 септември 2025 г. Ганчев е арестуван в Чикаго въз основа на заповед за арест и е задържан в очакване на процедурата по експулсиране.

На 17 октомври 2025 г. Ганчев подава жалба за освобождаване под гаранция, която остава висяща до смъртта му.

В съответствие с политиката на имиграционните служби са уведомени Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, Инспектората на DHS и Службата за професионална отговорност на службите чрез Центъра за координация на интегритета. Направени са съответните консулски уведомления до Генералното консулство на България в съответствие с международните и националните закони, а генералният консул е уведомил най-близките роднини на Ганчев.

От имиграционните служби твърдят, че гарантират на всички задържани лица безопасна, сигурна и хуманна среда.

"По време на задържането на нито един задържан чужденец не се отказва спешна медицинска помощ", пише още в съобщението.