Чашата преля: АЕЖ свиква протест в 18 ч. в подкрепа на Мария Цънцарова

Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) свиква протест под надслов "Чашата преля" в защита на водещата на "Тази сутрин" Мария Цънцарова.

По-рано днес стана ясно, че Цънцарова няма вече да води сутрешния блок. bTV още не е коментирала новината, нито самата Цънцарова.

АЕЖ–България призовава журналистическата общност и гражданите да се присъединят към протест в знак на солидарност с водещите на "Тази сутрин" Мария Цънцарова и Златимир Йочев, написаха във фейсбук от АЕЖ.

Акцията ще се проведе днес, 19 декември, от 18:00 ч. пред редакцията на bTV.

Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно на Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок.

Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир, заявяват от АЕЖ.

От асоциацията коментират още:

"АЕЖ-България е силно обезпокоена от риска от поредно „опразване на столчета“ на критични гласове в националния ефир.

Призоваваме ръководството на bTV да вземе решение, което е в съответствие с обществения интерес, свободата на словото и задълженията на България по Европейския регламент за свободата на медиите, защитаващ медиите от политическа намеса.

Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем солидарност с журналистите и ясно да заявим, че чашата на търпението към политическото овладяване на медиите е преляла. "