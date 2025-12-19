IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

bTV сваля Мария Цънцарова от ефир?

Телевизията е планирала изцяло да промени публицистичните формати

19.12.2025 | 12:25 ч. Обновена: 19.12.2025 | 12:25 ч. 62
Снимка: bTV

Снимка: bTV

В началото на следващата година Мария Цънцарова и Златимир Йочев навярно няма да са водещи на сутрешния блок по bTV. 

Според "24 часа" телевизията е планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 година, но и не е доволна от политическите демонстрации на водещите в ефир. 

Припомняме, че дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV.  По-късно водещата си публикува снимката във Фейсбук.

Тя също така анонсира интервюто с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, казвайки, че "докато текат протести и контрапротести, в bTV са избрали да говорят за вируси".

В петък журналистиката е била извикана на разговори с ръководството на телевизията, като на тях присъства и изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт, съобщава "Капитал". Пред Цънцарова били поставени няколко опции, но всички те имали една цел - тя повече да не води предаването "Тази сутрин". 

Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново "Защо г-н Министър", който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще има разговори с всякакви хора от властта.

В допълнение към това, телевизията ще инвестира и в нови дигитални формати, като на Мария Цъцарова й е предложено да поеме нов публицистичен подкаст.

Не е ясно дали Златимир Йочев ще поеме временно сутрешния блок до представянето на новата концепция и водещи или ще поеме по нов път в телевизията. Една от опциите била да стане шеф на сутрешния блок.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Цънцарова ефир водеща сутрешен блок
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem