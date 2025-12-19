bTV сваля Мария Цънцарова от ефир?

В началото на следващата година Мария Цънцарова и Златимир Йочев навярно няма да са водещи на сутрешния блок по bTV.

Според "24 часа" телевизията е планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 година, но и не е доволна от политическите демонстрации на водещите в ефир.

Припомняме, че дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV. По-късно водещата си публикува снимката във Фейсбук.

Тя също така анонсира интервюто с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, казвайки, че "докато текат протести и контрапротести, в bTV са избрали да говорят за вируси".

В петък журналистиката е била извикана на разговори с ръководството на телевизията, като на тях присъства и изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт, съобщава "Капитал". Пред Цънцарова били поставени няколко опции, но всички те имали една цел - тя повече да не води предаването "Тази сутрин".

Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново "Защо г-н Министър", който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще има разговори с всякакви хора от властта.

В допълнение към това, телевизията ще инвестира и в нови дигитални формати, като на Мария Цъцарова й е предложено да поеме нов публицистичен подкаст.

Не е ясно дали Златимир Йочев ще поеме временно сутрешния блок до представянето на новата концепция и водещи или ще поеме по нов път в телевизията. Една от опциите била да стане шеф на сутрешния блок.