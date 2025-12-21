IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест на гръцките фермери блокира движението през “Илинден-Ексохи”

Близо до бившия пункт “Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада

21.12.2025 | 13:15 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Ограничено е движението на моторни превозни средства над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев през граничния преход "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).  

По-рано днес от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт “Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително. / БТА

Тагове:

гръцки фермери стачка блокада граница ГКПП Илинден Ексохи
